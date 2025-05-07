三集瑞估Q2拉貨動能延續 新品逐步貢獻支撐毛利率表現
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-07 12:30
電感廠三集瑞 - KY(6862-TW) 第一季毛利率及本業獲利受到舊產品價格壓力而下滑，但公司認為，第二季在關稅提前拉貨潮延續，以及新品占比持續攀升，有助於營運表現回穩並推升獲利。
三集瑞表示，年初尚處於客戶驗證階段的模壓式 TLVR 電感與高度客製化電池模塊產品，現已開始小量出貨，應用範圍涵蓋 AI 伺服器電源、PMIC 與備用儲能電源等領域，將可望進一步貢獻毛利與獲利表現。
三集瑞表示，新品自去年底起比重持續提升，產品組合逐步優化，AI 伺服器與車用電感產品於第一季出貨占比達 35.97%，呈現逐季成長態勢。
隨著 AI 應用普及與電子產業升級，三集瑞看好，AI 伺服器、PC 與筆電等終端裝置對 Mini Molding 與高密度模壓電感的需求持續攀升，高階、高規格電感產品市場潛力大幅擴張。
因應美國關稅政策，三集瑞也啟動產能佈局調整，除現有研發與生產重心位於中國東莞、蘇州與台灣中和外，目前評估東南亞設廠計畫。
依照公司規劃，將以泰國為優先據點，預計將以不超過 2500 萬美元取得土地，最快於 2026 年第一季完成廠房設立與設備進駐。提升產線靈活度與全球出貨調度能力。。
- AI泡沫會不會重演？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 三集瑞布局新品下半年發酵 今年營收可望增2成續創高
- 三集瑞Q1純益創新高EPS 3.19元 4月營收同締新猷
- 三集瑞Q1純益創新高EPS 3.19元 4月營收同締新猷
- 三集瑞3月營收創同期高 模壓電感接單升溫