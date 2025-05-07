營收速報 - 健策(3653)4月營收18.21億元年增率高達65.59％
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 14:15
今年1-4月累計營收為65.73億元，累計年增率65.82%。
最新價為1065元，近5日股價上漲3.41%，相關零組件業上漲2.5%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+655 張
- 外資買賣超：+325 張
- 投信買賣超：+313 張
- 自營商買賣超：+17 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|18.21億
|66%
|0%
|25/3
|18.20億
|66%
|23%
|25/2
|14.85億
|88%
|3%
|25/1
|14.47億
|47%
|-12%
|24/12
|16.51億
|54%
|13%
|24/11
|14.58億
|45%
|11%
健策(3653-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種機械及零件、精密模具之製造加工買賣。各種精密沖件產品及精密塑膠崁入射出之製造與販賣。金屬零件表面處理加工及機械加工自動車床及CNC車床加工。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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