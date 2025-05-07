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鉅亨速報

營收速報 - 健策(3653)4月營收18.21億元年增率高達65.59％

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 14:15


健策(3653-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣18.21億元，年增率65.59%，月增率0.03%。

今年1-4月累計營收為65.73億元，累計年增率65.82%。

最新價為1065元，近5日股價上漲3.41%，相關零組件業上漲2.5%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+655 張
  • 外資買賣超：+325 張
  • 投信買賣超：+313 張
  • 自營商買賣超：+17 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 18.21億 66% 0%
25/3 18.20億 66% 23%
25/2 14.85億 88% 3%
25/1 14.47億 47% -12%
24/12 16.51億 54% 13%
24/11 14.58億 45% 11%

健策(3653-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種機械及零件、精密模具之製造加工買賣。各種精密沖件產品及精密塑膠崁入射出之製造與販賣。金屬零件表面處理加工及機械加工自動車床及CNC車床加工。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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