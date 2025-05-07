鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)目標價調升至90元，幅度約4.65%
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 12:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對景碩(3189-TW)提出目標價估值：中位數由86元上修至90元，調升幅度4.65%。其中最高估值125元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予景碩(3189-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立8位、保守悲觀2位。
景碩(3189-TW)今(7日)收盤價為75.6元。近5日股價下跌1.84%，相關半導體業近5日上漲1%，集中市場加權指數上漲1.43%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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