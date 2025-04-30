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鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至4.22元，預估目標價為91.5元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 08:10


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對景碩(3189-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.37元下修至4.22元，其中最高估值10.11元，最低估值2.02元，預估目標價為91.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值10.11(10.11)7.767.82
最低值2.02(2.02)2.694.59
平均值5.05(5.17)5.146.49
中位數4.22(4.37)4.936.77

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值37,751,83041,496,12046,142,070
最低值34,179,00035,989,21038,038,330
平均值35,832,89038,712,62042,912,120
中位數35,947,15039,079,00043,734,050

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS0.110.1115.478.56
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,534,97926,832,18741,626,48635,672,763

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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