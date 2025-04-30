鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至4.22元，預估目標價為91.5元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 08:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對景碩(3189-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.37元下修至4.22元，其中最高估值10.11元，最低估值2.02元，預估目標價為91.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|10.11(10.11)
|7.76
|7.82
|最低值
|2.02(2.02)
|2.69
|4.59
|平均值
|5.05(5.17)
|5.14
|6.49
|中位數
|4.22(4.37)
|4.93
|6.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|37,751,830
|41,496,120
|46,142,070
|最低值
|34,179,000
|35,989,210
|38,038,330
|平均值
|35,832,890
|38,712,620
|42,912,120
|中位數
|35,947,150
|39,079,000
|43,734,050
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.11
|0.11
|15.47
|8.56
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,534,979
|26,832,187
|41,626,486
|35,672,763
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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