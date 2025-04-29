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鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至4.81元，預估目標價為98元

鉅亨網新聞中心 2025-04-29 08:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對景碩(3189-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.72元下修至4.81元，其中最高估值10.11元，最低估值2.02元，預估目標價為98元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值10.11(10.11)9.711.27
最低值2.02(2.02)2.694.58
平均值5.49(6.03)5.917.53
中位數4.81(5.72)5.416.75

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值38,510,86045,028,42049,962,020
最低值34,179,00035,989,21038,038,330
平均值35,542,69038,842,16043,104,770
中位數35,207,47038,889,28041,313,960

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS0.110.1115.478.56
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,534,97926,832,18741,626,48635,672,763

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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