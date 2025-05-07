海空運沒想像中差 捷迅前4月業績創同期最高
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-07 09:33
貨攬業者捷迅 (2643-TW) 公布第一季財報和 4 月合併營收，單季稅後純益 6225 萬元，年增約 30%，每股純益 (EPS) 1.78 元，而 4 月合併營收 7.39 億元，月減 1.77%，年增仍高達 82.03%，捷迅表示，前 4 月營收成長動能強勁，年增達 93%，創同期新高紀錄，已超越疫情期間最高峰。
捷迅表示，第一季以來儘管國際物流變數多，但不斷協助客戶提出各種物流應變方案，更適切的安排將貨提前運到海外倉或廠區內存放，同時，長期跟隨著跨境電商客戶的成長，將終端消費需求逐漸轉移分散到其他市場和東南亞等地，在東南亞營運陸續嶄露成效。
捷迅進一步說明，航運產業的供給會因需求而帶動，但仍可透過空班、調節路線等措施藉以提升使用效率，因此，看待在這波高關稅紛擾中，將突破重圍，有信心後市也將持續成長。
目前處美國對等關稅暫緩 90 天徵收期，有部分廠商觀望政策變化而暫緩出貨，但也有部分廠商利用這段時間盡量多出貨，對前景充滿許多變數的局面，捷迅表示，可預見的是，高關稅最終可能將轉嫁給談判力相對較弱勢的一方或是最終的消費族群，因此生活物資漲價，勢必會衝擊到消費者的信心並降低消費能力。
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