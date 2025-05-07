海空運沒想像中差 捷迅前4月業績創同期最高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-07 09:33

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貨攬業者捷迅 (2643-TW) 公布第一季財報和 4 月合併營收，單季稅後純益 6225 萬元，年增約 30%，每股純益 (EPS) 1.78 元，而 4 月合併營收 7.39 億元，月減 1.77%，年增仍高達 82.03%，捷迅表示，前 4 月營收成長動能強勁，年增達 93%，創同期新高紀錄，已超越疫情期間最高峰。

捷迅表示，第一季以來儘管國際物流變數多，但不斷協助客戶提出各種物流應變方案，更適切的安排將貨提前運到海外倉或廠區內存放，同時，長期跟隨著跨境電商客戶的成長，將終端消費需求逐漸轉移分散到其他市場和東南亞等地，在東南亞營運陸續嶄露成效。

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捷迅進一步說明，航運產業的供給會因需求而帶動，但仍可透過空班、調節路線等措施藉以提升使用效率，因此，看待在這波高關稅紛擾中，將突破重圍，有信心後市也將持續成長。