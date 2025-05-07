巨生醫奈米微粒技術平台取得組成專利 上市後可獨賣至2038年

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-07 12:06

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巨生醫 (6827-TW) 宣布公司自主研發的奈米微粒技術平台 IOP Injection，近日收到專利事務所寄送美國組成專利證書紙本，目前為止已正式取得在美國、日本、歐洲、澳洲、台灣及中國等國的組成專利，此組成專利可保護奈米微粒技術平台相關產品至 2038 年。

總經理許源宏表示，奈米微粒技術平台透過獨家專利研發的奈米粒子表面修飾技術，調控奈米氧化鐵塗層親疏水性質，可使奈米氧化鐵粒子快速被人體內的免疫細胞吞噬。

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巨生醫目前已開發出的應用產品範圍有 4 項，包括 MPB-1523 MRI 顯影劑 - 肝細胞癌、 MPB-1514 缺鐵性貧血鐵劑補充劑、MPB-2043 MRI 顯影劑 - 淋巴結，以及 MPB-2354 細胞治療。

巨生醫表示，為配合完成美國 FDA 單位要求，自 2023 年起已陸續完成 MPB-1523 臨床三期試驗設計及製造要求，持續推動新藥 MPB-1523 肝癌顯影劑多國多中心的臨床三期試驗，預計今年底完成中國法規單位臨床諮詢，明年啟動美中台臨床三期試驗。