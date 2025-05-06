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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：福斯FOXA-US的目標價調升至57元，幅度約3.64%

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對福斯(FOXA-US)提出目標價估值：中位數由55元上修至57元，調升幅度3.64%。其中最高估值66元，最低估值45元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予福斯評價：積極樂觀9位、保持中立13位、保守悲觀3位。

福斯今(6日)收盤價為49.26元。近5日股價下跌3.64%，標普指數上漲2.2%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FOXA市場預估目標價

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