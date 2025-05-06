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鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.64元，預估目標價為96元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 22:10


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.71元下修至2.64元，其中最高估值5.83元，最低估值1.46元，預估目標價為96元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值5.83(5.83)7.58.67
最低值1.46(1.64)1.982.93
平均值2.7(2.78)4.555.98
中位數2.64(2.71)4.686.49

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值20,754,99023,051,50024,020,000
最低值16,136,00018,264,00018,620,060
平均值17,781,71020,236,95021,362,760
中位數17,635,00020,355,00021,432,890

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS1.81-0.194.2512.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		17,457,71315,836,49818,334,33626,182,376

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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