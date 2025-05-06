鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.64元，預估目標價為96元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 22:10
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.71元下修至2.64元，其中最高估值5.83元，最低估值1.46元，預估目標價為96元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|5.83(5.83)
|7.5
|8.67
|最低值
|1.46(1.64)
|1.98
|2.93
|平均值
|2.7(2.78)
|4.55
|5.98
|中位數
|2.64(2.71)
|4.68
|6.49
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|20,754,990
|23,051,500
|24,020,000
|最低值
|16,136,000
|18,264,000
|18,620,060
|平均值
|17,781,710
|20,236,950
|21,362,760
|中位數
|17,635,000
|20,355,000
|21,432,890
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|1.81
|-0.19
|4.25
|12.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|17,457,713
|15,836,498
|18,334,336
|26,182,376
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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