穩懋4月營收年月雙減 維持Q2預估營收季增10%

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-06 18:50

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砷化鎵廠穩懋 (3105-TW) 今 (6) 日公布 4 月營收為 11.64 億元、月減 5.16%、年減 29.08%，前 4 月累積營收為 47.4 億元、年減 22.09%。穩懋表示，1 個月的營收數字不能代表公司未來的發展，目前公司對第 2 季營運看法仍維持不變，營收預估將較第 1 季季增一成以上，毛利率則維持與前季相近水準。

穩懋表示，因國外客戶要求的出貨的時間與台灣要求不同，不見得在 3 月、6 月就是季底，要求出貨時間也會個別考量，所以 4 月單月的營收數字，無法代表公司未來出貨的趨勢。穩懋對第 2 季看法不變，營收預計較上季成長 low-teens(11%-14%) 百分比，合併毛利率為 high-teens(16%-19%) 到 low-twenties(21%-24%) 的水準。

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法人表示，穩懋主要成長動能來自部分終端客戶，提前為下半年新產品發表前進行備貨，也帶動相關訂單反應，除了基建產品外，Wi-Fi 產品為第 2 季成長最明顯的品項，其次是 Optical(光學) 產品，3D 感測相關預計持平，動能主要來自非 3D 感測應用的需求，Cellular(行動通訊) 則因應下半年新機種陸續進入備貨期，相關業務也呈現成長態勢。