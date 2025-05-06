鉅亨速報 - Factset 最新調查：捷邁邦美控股(ZBH-US)EPS預估下修至7.98元，預估目標價為105.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:17
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對捷邁邦美控股(ZBH-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.22元下修至7.98元，其中最高估值8.3元，最低估值7.9元，預估目標價為105.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.3(8.31)
|9.17
|10.38
|11.06
|最低值
|7.9(7.94)
|7.83
|8.42
|9.12
|平均值
|8.05(8.19)
|8.45
|9.27
|9.97
|中位數
|7.98(8.22)
|8.46
|9.27
|10.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|82.11億
|87.69億
|92.78億
|98.01億
|最低值
|78.44億
|81.69億
|84.97億
|93.16億
|平均值
|81.00億
|85.39億
|89.16億
|94.98億
|中位數
|81.66億
|86.27億
|89.87億
|94.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.67
|1.91
|1.10
|4.88
|4.43
|營業收入
|70.25億
|78.36億
|69.40億
|73.94億
|76.79億
詳細資訊請看美股內頁：
捷邁邦美控股(ZBH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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