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鉅亨速報 - Factset 最新調查：捷邁邦美控股(ZBH-US)EPS預估下修至7.98元，預估目標價為105.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:17


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對捷邁邦美控股(ZBH-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.22元下修至7.98元，其中最高估值8.3元，最低估值7.9元，預估目標價為105.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.3(8.31)9.1710.3811.06
最低值7.9(7.94)7.838.429.12
平均值8.05(8.19)8.459.279.97
中位數7.98(8.22)8.469.2710.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值82.11億87.69億92.78億98.01億
最低值78.44億81.69億84.97億93.16億
平均值81.00億85.39億89.16億94.98億
中位數81.66億86.27億89.87億94.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.671.911.104.884.43
營業收入70.25億78.36億69.40億73.94億76.79億

詳細資訊請看美股內頁：
捷邁邦美控股(ZBH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZBH

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