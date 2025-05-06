鉅亨速報 - Factset 最新調查：捷邁邦美控股ZBH-US的目標價調降至105元，幅度約11.76%
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對捷邁邦美控股(ZBH-US)提出目標價估值：中位數由119元下修至105元，調降幅度11.76%。其中最高估值140元，最低估值95元。
綜合評級 - 共有32位分析師給予捷邁邦美控股評價：積極樂觀13位、保持中立17位、保守悲觀2位。
捷邁邦美控股今(6日)收盤價為90.48元。近5日股價下跌11.76%，標普指數上漲2.2%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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