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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：福斯FOXA-US的目標價調升至57.5元，幅度約4.55%

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:16


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對福斯(FOXA-US)提出目標價估值：中位數由55元上修至57.5元，調升幅度4.55%。其中最高估值64元，最低估值39元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予福斯評價：積極樂觀9位、保持中立14位、保守悲觀2位。

福斯今(13日)收盤價為54.7元。近5日股價下跌4.55%，標普指數下跌0.16%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FOXA市場預估目標價

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