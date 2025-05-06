今夏用電安啦？台電：銜接核三退役 新燃氣機組總容量達480萬瓩大於需求 可穩定供電

經濟部次長賴建信今 (6) 日前往台電大潭電廠及中油大潭配氣站視察，關切大潭電廠新建機組與第三天然氣接收站供氣測試進度，指示進行相關測試時應落實各項風控規定，維持關鍵基礎設施正常運作。因核三 2 號機執照今年屆期，台電表示今年除大潭 7 號機外，興達新 1 號機、興達新 2 號機及台中新 1 號機亦將陸續加入供電行列，總裝置容量達 480 萬瓩，新增機組容量遠高於核三 2 號機的 95 萬瓩。



台電指出，大潭電廠是北部地區重要的電力來源，配合用電需求成長台電於 2017 年即展開燃氣機組新建工程，打造 3 部總裝置容量 316 萬瓩燃氣複循環機組，其中大潭 8、9 號機已於去年上線供電；7 號機亦將於夏季尖峰來臨前加入供電行列，提供穩定低碳電力。



台電指出，目前大潭電廠發電用天然氣是由中油公司台中天然接收站供應，為提升供氣韌性，中油公司順利完成第三天然氣接收站初期供氣，構建大潭電廠完整雙氣源體系，成為大潭新建機組最佳後援，讓新建機組滿載發電，有效增強電力系統的供應能力。



台電表示，核三 2 號機執照今年屆期，台電為滿足用電需求，已及早規劃因應，多年前即啟動大型燃氣機組建置計畫，今年除大潭 7 號機外，興達新 1 號機、興達新 2 號機及台中新 1 號機亦將陸續加入供電行列，總裝置容量達 480 萬瓩，新增機組容量遠高於核三 2 號機的 95 萬瓩。



在長期電源開發方面，台電配合政府每年檢討全國電力供需情形，將所有機組除役情形及未來用電需求成長納入考量，同時優先擴大建置再生能源，並新增燃氣電源來確保供電穩定。目前規劃 2024 至 2033 年大型機組裝置容量淨增加 1,786 萬瓩，大於預估用電需求成長 1,151 萬瓩，確保國人用電需求。