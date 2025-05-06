愛普*三大營運動能發酵 全年營運樂觀看

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-06 19:01

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愛普 *(6531-TW) 今 (6) 日召開法說會，公司表示，除原有的 IoTRAM、VHM 的產品線獲客戶青睞外，今年 SiCap 也將持續放量生產，相關營收將有顯著增長，樂觀看待今年整體營運表現。

愛普 * 第一季營收 9.7 億元，季減 20%，年增 30%，毛利率 46%，營益率 18%，歸屬母公司稅後淨利為 3.32 億元，每股盈餘為 2.04 元。

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愛普 * 最成熟的產品線 IoTRAM 在市場競爭激烈的情況下，仍具相當的競爭力和成長潛力。穿戴裝置隨著 AI 功能的導入，對記憶體的需求逐步增加。

愛普 * 近期推出的新世代 ApSRAM 記憶體已獲得多家客戶納入下一代產品設計，其可提供數倍於目前產品的頻寬，符合客戶對效能的要求，並降低功耗數倍，滿足穿戴裝置這類追求高效能以及長待機的應用。

愛普 * 今年開始除原有的 IoTRAM、VHM 的產品線外，正式將 S-SiCap 列為產品線之一，此產品線包含矽電容中介層 (IPC, InterPoser with silicon Capacitor) 及分離式的 SiCap(IPD, Integrated Passive Devices)。

其中，IPC 自去年第三季開始量產，今年第一季持續出貨，預期今年營收將有顯著成長，而 IPD 產品嵌入基板的應用也在開發中，預計未來市場需求量大。

愛普 * 2018 年開始進行 3D 記憶體的開發，至今已 6、7 年之久，VHM 的開發分四個階段，第一階段經營礦機業務積累技術經驗，第二階段主流應用 POC 蘊蓄客戶資源，現在已經進入第三階段主流應用客戶開始產品設計，預計未來兩至三年內進入第四階段，即量產階段。

愛普 * 看好，隨著 AI 推論演算需求爆發，越來越多客戶開始自行研發 ASIC 作為 AI 推論的運算核心，搭配 VHM 客製化 3D 記憶體達到系統效能功耗及成本的整體優勢，VHM 本季營收雖受到礦機市場需求趨緩而趨低，但其架構在 AI/HPC 應用中的效能已獲得客戶認可，VHMStack 多層堆疊設計也在進行中，未來將有更多產品導入市場。