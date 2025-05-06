〈世界法說〉Q2出貨量季增3-5% 新台幣強升干擾毛利率跌破3成
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-06 18:00
世界 (5347-TW) 今 (6) 日召開法說會，公司表示，關稅不確定因素使部分客戶提前拉貨，但也使部分客戶觀望，增減相加下，預估第二季晶圓出貨量季增 3-5%，但受新台幣強升影響，預期本季毛利率降至 27-29%，跌破上季 30% 的水準。
世界預估，第二季晶圓出貨量增加，產品均價季增 0-2%，並認列長約額外收入，占本季營收 1%，毛利率 27-29%，匯率假設基礎為美元兌新台幣 30.9，預期新台幣每升值 1%，影響毛利率 0.5 個百分點，本季假設新台幣升值 6%，將影響毛利率 3 個百分點，後續將持續觀察匯率變動。
世界補充，本季毛利率預估 27-29%，中位數 28%，季減 2.1 個百分點，負面因素除了匯率影響外，也包括例行調薪、夏季電價等，正面因素則是產能利用率季增、產品組合優化等，部分正負因素互相抵消。
世界本季晶圓出貨量季增，主要來自通訊、工業與車用客戶需求回穩，但由於關稅因素影響，整體下半年訂單能見度仍不高，仍需密切觀察關稅後續發展。
世界第一季營收 119.49 億元，季增 3.43%，年增 24.04%，毛利率 30.1%，季增 1.42 個百分點，年增 6.08 個百分點，營益率 18.73%，季增 2.07 個百分點，年增 5.93 個百分點，稅後純益 24.14 億元，季增 30.7%，年增 89.78%，每股稅後純益 1.31 元。
- AI泡沫會不會重演？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 關稅政策未塵埃落定 方略：預測難度升高 先靜觀其變
- 方略：客戶對中國同業不信任 對訂單有正面影響
- 【量大強漲股整理】關稅課徵下【選股重於選市】關鍵技巧大公開
- 【量大強漲股整理】台股震盪【主流股】呼之欲出?這產業【逆勢抗跌走高】?