〈世界法說〉Q2出貨量季增3-5% 新台幣強升干擾毛利率跌破3成

世界 (5347-TW) 今 (6) 日召開法說會，公司表示，關稅不確定因素使部分客戶提前拉貨，但也使部分客戶觀望，增減相加下，預估第二季晶圓出貨量季增 3-5%，但受新台幣強升影響，預期本季毛利率降至 27-29%，跌破上季 30% 的水準。