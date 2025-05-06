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市況改善 FCCL廠台虹4月營收9.6億元 改寫8個月新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-06 17:36

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台虹總經理江宗翰。(鉅亨網記者張欽發攝)

正執行買回 1 萬張庫藏股的軟性銅箔基板 (FCCL) 廠台虹 (8039-TW)，今 (6) 日公布最新營收資訊，2025 年 4 月營收 9.6 億元，改寫 8 個月來新高，月增 17.59%，年增 11.24%，2025 年 1-4 月營收 31.87 億元，年增 12.37%；在市場供需狀況逐步改善同時，有助於台虹營運的向上。

台虹在 2025 年第二季展望，排除掉美國政府不確定的關稅快速變動因素影響及匯率因素難以掌握之外，法人估計台虹第二季營收將呈現季增，毛利率也可望向上走，主要在市場供需上已有小幅的改善並往好的方向前進。


台虹 2025 年第一季營收 22.27 億元，毛利率 18.74%，季增 3.02 個百分點，年減 4.21 個百分點，單季稅後純益 8254 萬元，季增 2.94 倍，年減 37.63%，單季每股純益爲 0.32 元。

台虹去年稅後純益 5.93 億元，年增 40.14%，每股純益 2.53 元，擬配息 2.5 元。

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