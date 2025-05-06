市況改善 FCCL廠台虹4月營收9.6億元 改寫8個月新高

正執行買回 1 萬張庫藏股的軟性銅箔基板 (FCCL) 廠台虹 ( 8039-TW )，今 (6) 日公布最新營收資訊，2025 年 4 月營收 9.6 億元，改寫 8 個月來新高，月增 17.59%，年增 11.24%，2025 年 1-4 月營收 31.87 億元，年增 12.37%；在市場供需狀況逐步改善同時，有助於台虹營運的向上。

台虹在 2025 年第二季展望，排除掉美國政府不確定的關稅快速變動因素影響及匯率因素難以掌握之外，法人估計台虹第二季營收將呈現季增，毛利率也可望向上走，主要在市場供需上已有小幅的改善並往好的方向前進。