網家Q1連虧9季 看財務指標朝穩健結構發展
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-06 19:02
網家 (8044-TW) 今 (6) 日公布第一季財報，稅後虧損 1.47 億元，每股虧損 0.79 元，為連 9 季虧損，網家說明，虧損幅度較前兩季收窄，整體財務指標持續朝穩健結構發展。
網家說明，在聚焦營運體質優化與穩健成長的策略下，第一季合併營收 89.5 億元，年減幅較前兩季的雙位數顯著收斂至 7.3%，其中，B2C 個體在 3 月單月營收已成功翻正，主要因 3C 消費性電子產品需求增溫，惟因應倉庫整併計畫與財務結構優化，本季認列一次性費用影響單季獲利。
網家第一季 3C 營收占比年增 0.6 個百分點至 68.9%。值得關注的是，受關稅預期心理發酵影響，4 月湧現 iPhone 搶購潮，並進一步挹注後續蘋果新品的銷售動能，為營運增添柴火。
而隨著深耕會員經營和用戶體驗優化，網家第一季 App 下單會員數年增 2.8%，同時，行動端營收占比進一步由去年同期的 58.4% 提升至 60.8%。
另一方面，網家持續優化倉儲營運效率， PChome 林口 A7 智慧物流園區出貨量已占 PChome 24h 購物整體訂單數逾 80%。
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