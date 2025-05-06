營收速報 - 業強(6124)4月營收2.09億元年增率高達53.12％
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 16:15
今年1-4月累計營收為5.82億元，累計年增率18.38%。
最新價為26.2元，近5日股價上漲2.99%，相關電子零組件類指數下跌-0.83%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-13 張
- 外資買賣超：-13 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|2.09億
|53%
|21%
|25/3
|1.73億
|25%
|107%
|25/2
|8,376萬
|26%
|-27%
|25/1
|1.15億
|-23%
|-24%
|24/12
|1.52億
|13%
|-20%
|24/11
|1.90億
|63%
|4%
業強(6124-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為熱導元件之研發、製造、銷售業務。高科技電子材料之研發、製造、銷售業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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