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鉅亨速報

營收速報 - 業強(6124)4月營收2.09億元年增率高達53.12％

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 16:15


業強(6124-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣2.09億元，年增率53.12%，月增率20.68%。

今年1-4月累計營收為5.82億元，累計年增率18.38%。

最新價為26.2元，近5日股價上漲2.99%，相關電子零組件類指數下跌-0.83%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-13 張
  • 外資買賣超：-13 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 2.09億 53% 21%
25/3 1.73億 25% 107%
25/2 8,376萬 26% -27%
25/1 1.15億 -23% -24%
24/12 1.52億 13% -20%
24/11 1.90億 63% 4%

業強(6124-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為熱導元件之研發、製造、銷售業務。高科技電子材料之研發、製造、銷售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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