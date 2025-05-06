營收速報 - 富華新(3056)4月營收1.06億元年增率高達332.03％
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 16:15
今年1-4月累計營收為34.36億元，累計年增率5593.8%。
最新價為38.35元，近5日股價下跌-1.04%，相關建材營造上漲5.96%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2787 張
- 外資買賣超：+2692 張
- 投信買賣超：-4 張
- 自營商買賣超：+99 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|1.06億
|332%
|-40%
|25/3
|1.78億
|943%
|-94%
|25/2
|30.77億
|37071%
|3982%
|25/1
|7,538萬
|621%
|-98%
|24/12
|32.83億
|27398%
|-31%
|24/11
|47.87億
|59770%
|8%
富華新(3056-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建收入。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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