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鉅亨速報

營收速報 - 富華新(3056)4月營收1.06億元年增率高達332.03％

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 16:15


富華新(3056-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣1.06億元，年增率332.03%，月增率-40.46%。

今年1-4月累計營收為34.36億元，累計年增率5593.8%。

最新價為38.35元，近5日股價下跌-1.04%，相關建材營造上漲5.96%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2787 張
  • 外資買賣超：+2692 張
  • 投信買賣超：-4 張
  • 自營商買賣超：+99 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 1.06億 332% -40%
25/3 1.78億 943% -94%
25/2 30.77億 37071% 3982%
25/1 7,538萬 621% -98%
24/12 32.83億 27398% -31%
24/11 47.87億 59770% 8%

富華新(3056-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建收入。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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