防新疫情爆發！川普簽署行政命令：禁止美國資金支持「功能增益研究」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-06 14:00

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美國總統川普於週一（6 日）正式簽署行政命令，明確禁止聯邦政府資金資助具爭議性的「功能增益研究」（Gain-of-Function Research），聲稱正是這項研究導致新冠疫情爆發。此禁令將針對中國、伊朗等「風險國家」與其他監管機制不足的國家，防止美國資金流入高風險生物實驗項目。

據報導，白宮發布的事實說明指出，該行政命令將授權美國研究機構主動終止對高風險生物研究的資助，確保不對公共衛生、國家安全構成威脅。白宮表示，此舉「將在不影響創新的前提下，提升生物研究的安全性與可信度」。

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白宮發言人 Will Scharf 指出，該行政命令不僅提供阻止海外風險研究的執行工具，還將建立整體策略以提升生物醫學研究的安全性與透明度。他強調：「這是美國首次採取全面行動，防止資金落入可能引發全球健康危機的研究之中。」

所謂功能增益研究，又稱「雙用途研究」（Dual-Use Research），是指透過基因編輯或改造病毒與病原體，使其具有更強傳染性或致病性。雖然此研究有助於理解病毒行為與研發對策，卻也伴隨實驗室外洩的高風險。

自新冠疫情疫情爆發以來，「功能增益研究」就成為爭議核心。一部分科學界與政界人士認為新冠病毒可能源自中國武漢實驗室外洩。Scharf 也表示：「許多人相信，功能增益研究與過去十年席捲全球的新冠疫情有密切關聯。」

儘管部分科學家否認「實驗室外洩論」，主張病毒源自動物傳人，但大多數科學家仍支持加強監管，而非全面禁止。萊斯大學政策研究學者 Kristin Matthews 就警告稱，若全面禁止此類研究，將削弱人類未來應對新興病毒的能力。

與此同時，也有學者與政策專家主張應限制相關研究資金。羅格斯大學微生物學家 Richard Ebright 表示：「若此類病原體遭意外或蓄意釋放，將有可能引發新一波疫情災難。」

然而，多位川普政府官員公開支持該命令。衛生與公共服務部部長小羅伯特 · 甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）表示：「我讚賞川普總統的勇氣與遠見。」