〈焦點股〉新鉅科售后里中科廠預計本季人帳可觀 股價攻漲停

光學元件廠新鉅科 ( 3630-TW ) 在 2024 年底以 30.2 億元出售位於台中后里中科園區廠房暨總部大樓，並由日月光 ( 3711-TW ) 旗下的矽品承接，預計在本 ( 5) 月交屋，據估算，出售中科廠的處分利益約 7-8 億元，將在第二季入帳，新鉅科今 (6) 日攻上漲停。

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新鉅科在台中市外埔區以 6.63 億元購置逾 3000 坪的廠房及土地，企業總部及研發中心將在 5 月由中科廠區遷入。新鉅科向昆富工業購置的台中市外埔區廠房及土地包括土地 3024.59 坪及廠房 3,133.91 坪，原爲供自行車零組件生產，新鉅科將在取得後增設無塵室供光學鏡頭及研發及小量產使用，鏡頭量產仍交東莞長安廠執行。