〈焦點股〉新鉅科售后里中科廠預計本季人帳可觀 股價攻漲停
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-06 10:43
光學元件廠新鉅科 (3630-TW) 在 2024 年底以 30.2 億元出售位於台中后里中科園區廠房暨總部大樓，並由日月光 (3711-TW) 旗下的矽品承接，預計在本 ( 5) 月交屋，據估算，出售中科廠的處分利益約 7-8 億元，將在第二季入帳，新鉅科今 (6) 日攻上漲停。
依新鉅科目前 20.42 億元股本計算，此一出售中科廠的處分利益，對每股貢獻度爲 3.92 元。
同時，新鉅科公布最新營收資訊，2025 年 4 月營收 2.34 億元，年增 51.77%，也創下 48 個月來新高。
新鉅科在台中市外埔區以 6.63 億元購置逾 3000 坪的廠房及土地，企業總部及研發中心將在 5 月由中科廠區遷入。新鉅科向昆富工業購置的台中市外埔區廠房及土地包括土地 3024.59 坪及廠房 3,133.91 坪，原爲供自行車零組件生產，新鉅科將在取得後增設無塵室供光學鏡頭及研發及小量產使用，鏡頭量產仍交東莞長安廠執行。
新鉅科產品別包括 NB 鏡頭、屏下指紋辨識、物聯網應用、手機鏡頭等，2024 年 NB 鏡頭占營收約 50%。
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