OpenAI宣布放棄轉型為營利公司！堅守非營利架構以發展AGI造福人類

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-06 15:22

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美國時間週一（5 日），人工智慧領導企業 OpenAI 正式宣布放棄原訂的組織重組計畫，決定不再將其經營主體由非營利法人轉型為營利企業。

OpenAI 執行長 Sam Altman 表示，公司將繼續由現有的非營利組織掌控，並將旗下的營利部門轉型為公益法人公司（Public Benefit Corporation,PBC），由非營利組織作為最大股東，負責營運方向與重大決策。

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Altman 強調，OpenAI 的核心願景始終如一：開發通用人工智慧（AGI）以造福全人類。他指出，實現 AGI 所需的資源將達數千億甚至上兆美元，但保留非營利架構，反而更能取得全球信任與資金支持。他表示，OpenAI 希望成為歷史上最有效率的非營利組織。

OpenAI 董事長 Bret Taylor 也補充說，該公司與加州和特拉華州檢察總長辦公室充分溝通後，認為非營利組織應繼續維持對公司的控制權。他表示，這一決定將使 OpenAI 的架構與目前幾乎一致，並持續依循其公益使命。

這項決策的逆轉，與近日多方對 OpenAI 商業化傾向的反對聲浪密切相關。早前，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克就對 OpenAI 提出訴訟，指控其違反創立時的非營利承諾，並指 OpenAI 已淪為微軟的「閉源子公司」，偏離造福人類的初衷。

同樣發聲的還有「AI 教父」Geoffrey Hinton 及十位前 OpenAI 員工。他們共同致函法院，反對組織轉型，擔心這將削弱對 AI 安全與公益的保障。他們呼籲 OpenAI 繼續維持非營利架構，以確保 AGI 的發展能兼顧公共利益與透明治理。

在公開信發出不到兩週後，OpenAI 就宣布放棄轉型。Altman 在公開信中指出，非營利組織仍將是最高決策機構，持有 PBC 大多數股權。同時，OpenAI 將納入新的微軟代表與公益委員會成員，以強化治理透明度與責任制度。

然而，這一變動也對先前宣布的資金協議帶來影響。今年 3 月底，OpenAI 宣布將獲得軟銀等投資機構總計 400 億美元的資金支持，但協議中明文規定，若其未能在 2025 年前完成轉型一家 PBC 公司，軟銀可將投資金額減半至 200 億美元。

前 OpenAI 政策顧問 Page Hedley 表示，儘管公司保留非營利組織的控制地位，但關鍵問題仍未解決。他擔憂，在現有的營利架構下，董事會仍可能有法律義務以股東利益為優先，這將削弱 OpenAI 履行公益使命的能力。

他進一步提出兩項核心疑問：OpenAI 的商業目標在法律上是否仍需服從其慈善使命？以及，OpenAI 所開發的技術究竟將由誰擁有？

所謂公益法人公司（PBC），是一種美國法律下的特殊公司形式，介於非營利與傳統營利企業之間。PBC 在追求營利的同時，法律上也必須承擔特定的公益使命。