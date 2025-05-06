不確定性已過高峰！華爾街最大多頭不改其志 仍估今年標普500將收在7000點

2025-05-06 09:30

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美股標普 500 指數周一 (5 日) 下跌 0.64% 至 5650.38 點，終止連 9 日漲勢，而就在市場普遍降低對今年美股預期之際，富國銀行證券分析師 Christopher Harvey 仍看好標普 500 今年底將上漲至 7007 點，與他年初時的預測相同。

此前，標普 500 指數在 9 個交易日內累計上漲超過 10%，創 20 多年來最長的漲勢紀錄。今年以來，該指數僅下跌 3.1%。美債殖利率和美元已經穩定，顯示投資者對未來的擔憂情緒有限。

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顯然，川普貿易戰、減稅承諾和聯準會 (Fed) 降息機率影響到市場，但 Harvey 注意到白宮語氣變化，認爲市場不確定性已過高峰。根據 Harvey 預測，未來 8 個月美股將再漲 24%。

Harvey 周一表示，若政策從「大棒子」變成「胡蘿蔔」，市場就會變得大不同。他認為，市場現在已經度過了不確定性的頂峰。

即便跟最樂觀的同業預測相比，Harvey 是最樂觀的。在媒體追蹤的 29 位策略師中，今年標普 500 指數平均目標水位為 5853。

繼 Harvey 之後，排名第二高的預測是豐業銀行的 Hugo Ste-Marie，目標為 6650，Fundstrat 的 Tom Lee 則預估 6600 點。

根據調查，華爾街分析師們大幅下調標普 500 指數的速度比 2020 年疫情爆發之初還快，最新一位下調標普目標的是德意志銀行的 Bankim Chadha，從之前的 7000 點降至 6150 點。

不過，曾準確今年 2 月大頂及 4 月大底的資深技術分析師 Tom DeMark 最新警告，美股將再次下跌，標普 500 指數可能跌破 4 月盤中低點 4835，較 2 月高點回檔 20%，從而進入熊市。

根據 DeMark 最新預測，美股近期頂部可能在幾天內出現，標普當前水位可能會讓買家精疲力竭。「觸頂即將到來。技術面損害已經太大了。股市目前很脆弱，若全球貿易前景出現任何快速變化，很容易受到嚴重打擊。」

這一預測是基於 DeMark 的「倒計時」研究方法，研究核心是將指數收盤價與四天前的最高或最低價進行比較。當某個模式持續九次時，會形成「疲勞」週期，而標普 500 指數上周四 (1 日) 產生第七次倒計時。