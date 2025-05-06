傳蘋果摺疊iPhone將於2026年登場！iPhone 18標準版延期至2027春季

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-06 10:00

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根據《The Information》報導，為了更有效管理產品線並迎接全新摺疊 iPhone 的到來，蘋果 (AAPL-US) 將重新調整 iPhone 發表時程，把原定於 2026 年秋季推出的 iPhone 18 標準版，延後至 2027 年春季發表，屆時將與 iPhone 16E 的後續機型同台登場。

報導指出，預計首款摺疊 iPhone 將於 2026 年與 iPhone 18 Pro 系列及全新「iPhone Air」同步亮相。這將是蘋果首次踏入摺疊手機市場，預料將為產品線帶來重大變革。

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若此消息屬實，蘋果將於 2026 年推出的產品將包括：iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone 18 Air 與全新摺疊 iPhone。

據透露，摺疊 iPhone 將採用「書本式」的內摺設計，而非類似 Galaxy Z Flip 的掀蓋式。螢幕在摺疊狀態下為 5.7 吋，展開後則接近 8 吋，為用戶帶來接近平板的使用體驗。

供應鏈分析師郭明錤指出，該摺疊 iPhone 展開後機身厚度僅 4.5 至 4.8 毫米，將搭載 Face ID 臉部辨識功能，而非 Touch ID。

除了摺疊 iPhone 外，報導也提到，基於 iPhone 17 Air 的續航表現可能不如以往機型，蘋果計劃為其推出全新電池保護殼，作為官方解決方案。