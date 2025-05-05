研調：5月電視面板報價估持平 稼動率修正幅度約6-7%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-05 20:20

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研調機構集邦 (TrendForce) 今 (5) 日發表 5 月上旬面板價格預測評論，由於電視面板需求逐漸走弱的趨勢已然確立，面板廠透過減產降低跌價壓力，集邦預估，5 月產業平均稼動率將較 4 月修正約 6-7%，電視價格則估全面持平。

集邦表示，由於 5 月電視面板需求逐漸走弱的趨勢已然確立，部分品牌客戶也已經開始透過此一機會，陸續要求面板廠在面板價格上面作更多讓步，但面板廠當然也意識到需求趨於弱勢，因此在 5 月份勞動節假期期間，便啟動一連串的減產措施。

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集邦目前預估，5 月份較 4 月份的產業平均稼動率修正幅度約有 6-7%，寄望能夠透過供需之間的調整，讓價格下跌的壓力暫時趨緩；整體而言，預期 5 月份的電視面板價格將維持全面持平的態勢。

顯示器面板方面，進入 5 月後，相關需求仍受惠於關稅議題的發酵，維持較為強勁的拉貨動能，因此面板價格仍有機會維持上漲態勢，不過因為第二季後電視面板需求走弱，電視面板價格開始步入持平趨勢下，可能也對 MNT 面板價格漲勢帶來影響。

集邦目前預估，顯示器面板 5 月的漲幅可能有開始收斂的趨勢，就目前觀察，Open Cell 面板預估 5 月份上漲 0.2 美元，而以面板模組來看，21.5 吋與 27 吋預估上漲 0.1 美元，23.8 吋因為需求較強，預估上漲 0.2 美元。

至於筆電雖然有關稅相關議題的持續發酵帶動，但因為品牌客戶在東南亞生產據點的布局程度不一，以 90 天的豁免期限來看，短期整體產能能夠快速提升的空間並不多，因此近期對筆電面板需求的拉貨動能並沒有急遽的拉高，仍維持正常的節奏。

不過，面板廠因為更為擔心豁免期限過後需求急凍的可能性，因此在爭取客戶訂單上態度更為積極，在為了確保客戶訂單以及爭奪更多市占的前提下，面板廠勢必會運用更彈性的價格策略來對應，因而呈現與 MNT 面板市場不太一樣的面貌。