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鉅亨速報 - Factset 最新調查：MasTec公司MTZ-US的目標價調降至160元，幅度約3.03%

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 06:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對MasTec公司(MTZ-US)提出目標價估值：中位數由165元下修至160元，調降幅度3.03%。其中最高估值200元，最低估值134元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予MasTec公司評價：積極樂觀13位、保持中立4位、保守悲觀0位。

MasTec公司今(16日)收盤價為118.67元。近5日股價上漲3.03%，標普指數上漲8.31%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MTZ市場預估目標價

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