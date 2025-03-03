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鉅亨速報 - Factset 最新調查：MasTec公司(MTZ-US)EPS預估上修至5.6元，預估目標價為168.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-03 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對MasTec公司(MTZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.49元上修至5.6元，其中最高估值5.82元，最低估值4.31元，預估目標價為168.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.82(5.82)7.739.110.42
最低值4.31(3.85)4.67.610.42
平均值5.46(5.21)6.778.3510.42
中位數5.6(5.49)6.828.3510.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值134.80億148.75億158.75億
最低值131.74億143.33億158.75億
平均值134.12億146.25億158.75億
中位數134.40億146.35億158.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.384.450.42-0.642.06
營業收入63.21億79.52億97.78億119.96億123.03億

詳細資訊請看美股內頁：
MasTec公司(MTZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMTZ

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