鉅亨速報 - Factset 最新調查：MasTec公司(MTZ-US)EPS預估上修至5.6元，預估目標價為168.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-03 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對MasTec公司(MTZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.49元上修至5.6元，其中最高估值5.82元，最低估值4.31元，預估目標價為168.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.82(5.82)
|7.73
|9.1
|10.42
|最低值
|4.31(3.85)
|4.6
|7.6
|10.42
|平均值
|5.46(5.21)
|6.77
|8.35
|10.42
|中位數
|5.6(5.49)
|6.82
|8.35
|10.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|134.80億
|148.75億
|158.75億
|最低值
|131.74億
|143.33億
|158.75億
|平均值
|134.12億
|146.25億
|158.75億
|中位數
|134.40億
|146.35億
|158.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.38
|4.45
|0.42
|-0.64
|2.06
|營業收入
|63.21億
|79.52億
|97.78億
|119.96億
|123.03億
詳細資訊請看美股內頁：
MasTec公司(MTZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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