鉅亨速報 - Factset 最新調查：Procore Technologies IncPCOR-US的目標價調降至77元，幅度約4.94%
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Procore Technologies Inc(PCOR-US)提出目標價估值：中位數由81元下修至77元，調降幅度4.94%。其中最高估值97元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予Procore Technologies Inc評價：積極樂觀15位、保持中立7位、保守悲觀0位。
Procore Technologies Inc今(24日)收盤價為60.23元。近5日股價上漲4.94%，標普指數上漲1.9%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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