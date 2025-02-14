鉅亨速報 - Factset 最新調查：Procore Technologies IncPCOR-US的目標價調升至95元，幅度約11.76%
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Procore Technologies Inc(PCOR-US)提出目標價估值：中位數由85元上修至95元，調升幅度11.76%。其中最高估值110元，最低估值75元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予Procore Technologies Inc評價：積極樂觀15位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Procore Technologies Inc今(14日)收盤價為75.1元。近5日股價下跌11.76%，標普指數上漲0.52%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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