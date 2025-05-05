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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eni Spa - ADR(E-US)EPS預估下修至3.21元，預估目標價為34.12元

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Eni Spa - ADR(E-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.32元下修至3.21元，其中最高估值3.91元，最低估值2.54元，預估目標價為34.12元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.91(3.91)4.485.64.72
最低值2.54(2.54)2.683.233.67
平均值3.27(3.3)3.74.324.27
中位數3.21(3.32)3.654.174.41

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,264.03億1,431.03億1,506.34億1,574.44億
最低值765.32億768.92億765.73億960.12億
平均值973.77億994.15億1,034.87億1,267.28億
中位數971.82億978.14億1,034.68億1,267.28億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.523.818.323.051.71
營業收入501.44億905.10億1,392.67億1,013.19億960.51億

詳細資訊請看美股內頁：
Eni Spa - ADR(E-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSE

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