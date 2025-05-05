鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eni Spa - ADR(E-US)EPS預估下修至3.21元，預估目標價為34.12元
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Eni Spa - ADR(E-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.32元下修至3.21元，其中最高估值3.91元，最低估值2.54元，預估目標價為34.12元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.91(3.91)
|4.48
|5.6
|4.72
|最低值
|2.54(2.54)
|2.68
|3.23
|3.67
|平均值
|3.27(3.3)
|3.7
|4.32
|4.27
|中位數
|3.21(3.32)
|3.65
|4.17
|4.41
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,264.03億
|1,431.03億
|1,506.34億
|1,574.44億
|最低值
|765.32億
|768.92億
|765.73億
|960.12億
|平均值
|973.77億
|994.15億
|1,034.87億
|1,267.28億
|中位數
|971.82億
|978.14億
|1,034.68億
|1,267.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.52
|3.81
|8.32
|3.05
|1.71
|營業收入
|501.44億
|905.10億
|1,392.67億
|1,013.19億
|960.51億
詳細資訊請看美股內頁：
Eni Spa - ADR(E-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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