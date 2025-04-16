鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eni Spa - ADR(E-US)EPS預估下修至3.32元，預估目標價為34.21元
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:16
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Eni Spa - ADR(E-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.39元下修至3.32元，其中最高估值3.8元，最低估值2.54元，預估目標價為34.21元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.8(3.8)
|4.48
|5.51
|4.72
|最低值
|2.54(2.54)
|2.73
|3.07
|3.87
|平均值
|3.28(3.29)
|3.66
|4.25
|4.3
|中位數
|3.32(3.39)
|3.64
|4.11
|4.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,321.75億
|1,333.18億
|1,387.95億
|921.55億
|最低值
|723.56億
|727.82億
|739.73億
|921.55億
|平均值
|958.20億
|998.66億
|1,036.19億
|921.55億
|中位數
|980.29億
|991.73億
|1,025.17億
|921.55億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.52
|3.81
|8.32
|3.05
|1.71
|營業收入
|501.44億
|905.10億
|1,392.67億
|1,013.19億
|960.51億
詳細資訊請看美股內頁：
Eni Spa - ADR(E-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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