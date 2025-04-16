search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eni Spa - ADR(E-US)EPS預估下修至3.32元，預估目標價為34.21元

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:16


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Eni Spa - ADR(E-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.39元下修至3.32元，其中最高估值3.8元，最低估值2.54元，預估目標價為34.21元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.8(3.8)4.485.514.72
最低值2.54(2.54)2.733.073.87
平均值3.28(3.29)3.664.254.3
中位數3.32(3.39)3.644.114.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,321.75億1,333.18億1,387.95億921.55億
最低值723.56億727.82億739.73億921.55億
平均值958.20億998.66億1,036.19億921.55億
中位數980.29億991.73億1,025.17億921.55億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.523.818.323.051.71
營業收入501.44億905.10億1,392.67億1,013.19億960.51億

詳細資訊請看美股內頁：
Eni Spa - ADR(E-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSE

相關行情

台股首頁我要存股
Eni Spa - ADR27.422.47%

延伸閱讀


Empty