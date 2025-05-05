鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eni Spa - ADRE-US的目標價調降至34.12元，幅度約3.24%
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Eni Spa - ADR(E-US)提出目標價估值：中位數由35.27元下修至34.12元，調降幅度3.24%。其中最高估值40.94元，最低估值25.01元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予Eni Spa - ADR評價：積極樂觀11位、保持中立13位、保守悲觀1位。
Eni Spa - ADR今(5日)收盤價為28.8元。近5日股價下跌3.24%，標普指數上漲2.92%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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