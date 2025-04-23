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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eni Spa - ADR(E-US)EPS預估下修至3.24元，預估目標價為33.94元

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Eni Spa - ADR(E-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.32元下修至3.24元，其中最高估值3.8元，最低估值2.53元，預估目標價為33.94元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.8(3.8)4.485.514.72
最低值2.53(2.54)2.633.073.62
平均值3.23(3.28)3.654.244.25
中位數3.24(3.32)3.644.134.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,321.75億1,425.93億1,500.97億1,568.84億
最低值723.56億727.82億739.73億921.55億
平均值965.95億1,009.50億1,047.43億1,245.19億
中位數980.29億991.73億1,025.17億1,245.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.523.818.323.051.71
營業收入501.44億905.10億1,392.67億1,013.19億960.51億

詳細資訊請看美股內頁：
Eni Spa - ADR(E-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSE

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