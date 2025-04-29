鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行(DB-US)EPS預估上修至3.06元，預估目標價為26.08元
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對德意志銀行(DB-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.01元上修至3.06元，其中最高估值3.55元，最低估值2.69元，預估目標價為26.08元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.55(3.55)
|3.96
|4.63
|4.16
|最低值
|2.69(2.69)
|2.82
|2.99
|3.61
|平均值
|3.1(3.09)
|3.45
|3.88
|3.89
|中位數
|3.06(3.01)
|3.47
|3.81
|3.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|363.50億
|373.25億
|387.11億
|365.14億
|最低值
|325.23億
|327.82億
|334.89億
|365.14億
|平均值
|346.76億
|354.64億
|365.41億
|365.14億
|中位數
|348.00億
|353.50億
|368.49億
|365.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.08
|1.13
|2.54
|2.24
|2.04
|營業收入
|380.24億
|397.44億
|425.99億
|655.53億
|734.36億
詳細資訊請看美股內頁：
德意志銀行(DB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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