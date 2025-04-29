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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行(DB-US)EPS預估上修至3.06元，預估目標價為26.08元

鉅亨網新聞中心 2025-04-29 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對德意志銀行(DB-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.01元上修至3.06元，其中最高估值3.55元，最低估值2.69元，預估目標價為26.08元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.55(3.55)3.964.634.16
最低值2.69(2.69)2.822.993.61
平均值3.1(3.09)3.453.883.89
中位數3.06(3.01)3.473.813.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值363.50億373.25億387.11億365.14億
最低值325.23億327.82億334.89億365.14億
平均值346.76億354.64億365.41億365.14億
中位數348.00億353.50億368.49億365.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.081.132.542.242.04
營業收入380.24億397.44億425.99億655.53億734.36億

詳細資訊請看美股內頁：
德意志銀行(DB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDB

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