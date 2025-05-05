新光保全應援台北101垂直馬拉松 以AED守護選手為台灣加油
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-05 18:25
「台北 101 公益垂直馬拉松」5 月 3 日熱血開跑，今年賽事吸引來自全球超過 5,000 名選手齊聚台北，共同挑戰 92 層、2046 階樓梯，垂直高度達 390 公尺的極限賽道，新光保全 (9925-TW) 連續第三年贊助賽事 AED（自動體外心臟去顫器），讓跑者安心衝刺，挑戰自我創紀錄。
新光保全表示，根據統計，運動猝死事件中約 90% 與突發性心臟問題有關，特別是在心肺負荷極大的運動競賽過程中，若能搶下 3 至 5 分鐘的黃金搶救期，將成為決定生死的關鍵。本次賽事中，新光保全與「中華民國大型活動緊急救護協會」合作，於台北 101 大樓內 1 樓、35 樓、59 樓與 91 樓等樓層部署 AED 設備，專業 EMT 救護人員全程待命，隨時應對突發狀況，讓選手安心全力衝刺。
新光保全指出，面對高強度的賽程挑戰，選手不僅要有過人的體能，更需要完善的賽事醫療支援，新光保全提供賽事市場領導品牌之 AED（自動體外心臟去顫器）設備，為賽事安全提供堅實後盾，更為台灣國際運動賽事盡一份心力。
新光保全集團旗下「新光電通」總經理黃春明表示，新光保全不只是活動設備贊助者，更願意當安全守門人。透過完善的急救部署，讓每一位挑戰巔峰的選手背後都有一道堅實的生命防線。」除了賽道上的安全守護，新光保全也在活動現場設立 AED 體驗區，讓民眾實際操作 AED 與 CPR 訓練假人「安妮」，讓民眾了解正確急救知識，強化全民救命意識，落實「AED 要普備、急救知識要普及」理念。
衛福部近年統計，心臟疾病為台灣十大死因前三名，其中許多為突發性心律不整導致的猝死；醫學文獻指出，若能在 1 分鐘內施以 AED 電擊，急救成功率高達九成，每延誤 1 分鐘，成功率即下降 7-10%。 AED 能即時分析心律，自動判斷是否需電擊並執行去顫，即便沒有受過訓練的民眾也能在語音引導下操作，救人一命。新光保全持續推動在企業、校園與公共場所普設 AED，期盼建構一個更安全、更有韌性的生活環境。
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