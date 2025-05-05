關稅衝擊還沒過 台幣狂升接著來 吳東亮： 產業處境就像摸著石頭過河

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-05 21:10

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新台幣匯率近期急速狂升，今 (5) 日盤中更一度觸及 29.59 元兌 1 美元高點，終場升值 9.19 角、30.145 元作收，創 2 年來新高。對此，工商協進會理事長吳東亮今日晚間表示，台灣是出口導向的國家，台幣在升值幅度比日、韓、中還大，對產業衝擊太大，在美國關稅引起的市場不安定還沒有過完，如今又有新台幣狂升，對產業像是「摸著石頭過河」。

工商協進會與三三企業交流會今日晚間共同舉辦「2025 台日經貿論壇：新時代的日臺合作」活動，會中邀請日本西村康稔眾議員進行專題演講。

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吳東亮強調，幸好今天央行總裁楊金龍、總統賴清德都出來講話，讓業者了解，新台幣今年升值 8% 多，相較日本、韓國及中國，台灣算升值比較多的，尤其這幾天升值比較多造成衝擊，政府若能出來說明，應可好好解決這個問題。

吳東亮也說，目前經濟部祭出 880 億產業紓困，甚至還有 4,100 億元的特別預算，這對業界來說很重要，業者目前一定需要政府的幫助，站在工商界的立場來說，當然也希望朝野能盡快化解對立，預算能盡速通過以幫助產業。