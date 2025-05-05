營收速報 - 佳必琪(6197)4月營收7.67億元年增率高達43.24％
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 16:16
今年1-4月累計營收為24.42億元，累計年增率21.76%。
最新價為124.5元，近5日股價上漲5.33%，相關零組件業上漲5.1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+253 張
- 外資買賣超：+265 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-12 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|7.67億
|43%
|20%
|25/3
|6.40億
|14%
|43%
|25/2
|4.47億
|36%
|-24%
|25/1
|5.89億
|2%
|12%
|24/12
|5.26億
|15%
|-9%
|24/11
|5.75億
|8%
|4%
佳必琪(6197-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為高速光電/光纜/模組/連接器/線束(雲端網通)。連接器/線束(智能連結產業)、(新能源)、(消費性電子)。IoT(物聯網系統)之以上相關產品研發，生產與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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