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鉅亨速報

營收速報 - 佳必琪(6197)4月營收7.67億元年增率高達43.24％

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 16:16


佳必琪(6197-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣7.67億元，年增率43.24%，月增率19.92%。

今年1-4月累計營收為24.42億元，累計年增率21.76%。

最新價為124.5元，近5日股價上漲5.33%，相關零組件業上漲5.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+253 張
  • 外資買賣超：+265 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-12 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 7.67億 43% 20%
25/3 6.40億 14% 43%
25/2 4.47億 36% -24%
25/1 5.89億 2% 12%
24/12 5.26億 15% -9%
24/11 5.75億 8% 4%

佳必琪(6197-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為高速光電/光纜/模組/連接器/線束(雲端網通)。連接器/線束(智能連結產業)、(新能源)、(消費性電子)。IoT(物聯網系統)之以上相關產品研發，生產與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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