藥華藥Ropeg全球市占穩健成長 帶動4月營收年增逾8成創高

藥華藥 ( 6446-TW ) 今 (5) 日公告 4 月營收 12.3 億元，年月雙增，其中年增超過 8 成。藥華藥指出，主要成長動能來自罕見血癌新藥 Ropeg 在美國行銷策略優化，以及全球市占率穩健成長。

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美洲市場方面，藥華藥 4 月底親赴巴西，參與合作夥伴 Pint-Pharma GmbH 主辦的血液疾病會議「Sphere 2025」，慶祝 Ropeg 獲得巴西國家衛生監督局 (ANVISA) 核准上市。藥華藥指出，巴西是全球 PV 患者排名前三的國家，具商業潛力。另外，根據合作夥伴的規劃時程，預計今年能取得 Ropeg 在阿根廷核准用於 PV 的藥證，進一步擴大市場規模。