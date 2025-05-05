藥華藥Ropeg全球市占穩健成長 帶動4月營收年增逾8成創高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-05 18:15
藥華藥 (6446-TW) 今 (5) 日公告 4 月營收 12.3 億元，年月雙增，其中年增超過 8 成。藥華藥指出，主要成長動能來自罕見血癌新藥 Ropeg 在美國行銷策略優化，以及全球市占率穩健成長。
藥華藥 4 月營收 12.3 億元，月增 3.87%，年增 83.72%；累計今年前 4 月營收 44.9 億元，年增 93.45%。
藥華藥表示，旗下 Ropeg 筆型注射器目前接獲美國 FDA 通知，審查目標日期為 5 月 27 日，預期將提升市場競爭優勢，以及患者的使用便利性。
美洲市場方面，藥華藥 4 月底親赴巴西，參與合作夥伴 Pint-Pharma GmbH 主辦的血液疾病會議「Sphere 2025」，慶祝 Ropeg 獲得巴西國家衛生監督局 (ANVISA) 核准上市。藥華藥指出，巴西是全球 PV 患者排名前三的國家，具商業潛力。另外，根據合作夥伴的規劃時程，預計今年能取得 Ropeg 在阿根廷核准用於 PV 的藥證，進一步擴大市場規模。
此外，藥華藥加拿大夥伴 FORUS Therapeutics Inc. 於 5 月初造訪波士頓辦公室，討論關於加拿大藥證申請進度，並透過專案核准進口使用 Ropeg 治療的病人之用藥情況進行交流。此次會議強化雙方合作關係，為未來藥證申請及病人用藥的進展奠定基礎。
- AI泡沫會不會重演？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀