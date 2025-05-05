交長：屏東快速公路、觀光鐵道加速辦理 以帶動觀光與發展

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-05 21:14

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立法院交通委員會今 (5) 日考察屏東縣交通建設，交通部長陳世凱指出，屏東地區發展快速，中央與地方需積極合作，在「屏南快速公路｣及「屏南觀光鐵道｣等 2 項重大建設可加強區域聯繫，也滿足用路人通行需求與帶動屏東地區觀光與發展。陳世凱指示公路局及鐵道局，應加速辦理各項作業過程，儘早提供屏東民眾更為便捷之交通路網。

交委會今日前往屏東考察「屏菸 - 潮州單車道」及「南州 - 林邊單車鐵道」兩項自行車道建設，屏東縣於縣內規劃推動十條長程主線及十四條潛力支線，其中「屏菸 - 潮州單車道」為主線綜線延伸路段，循舊糖鐵路線將棕線自行車道延伸串連至屏東菸廠，工程經費 1,800 萬元;「南州 - 林邊單車鐵道」則是主線紅線改善工程，利用國 3 號橋下道路打造出不受日曬雨淋騎乘空間，總長約四十六點四公里，以九如鄉為路線起點，一路向南至林邊鄉工程經費 3,000 萬元。

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交委會也考察屏南快速公路及觀光鐵道辦理情形，公路局表示，「屏南快速公路」正辦理綜合規劃作業，起點由國 3 竹田系統延伸台 88 線至恆春北端，全長約 66 公里，未來屏南快速公路及台 9 線南迴公路路網銜接串連後，對於地區經濟發展具加乘效果，以平衡東西部區域發展。