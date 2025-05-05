營收速報 - 西勝(3625)4月營收4,036萬元年增率高達55.74％
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 16:16
今年1-4月累計營收為1.45億元，累計年增率-32.14%。
最新價為14.05元，近5日股價上漲12.12%，相關電腦及週設類指數上漲6.02%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+353 張
- 外資買賣超：+354 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|4,036萬
|56%
|1%
|25/3
|4,009萬
|-1%
|28%
|25/2
|3,124萬
|-44%
|-7%
|25/1
|3,366萬
|-63%
|63%
|24/12
|2,068萬
|-82%
|-33%
|24/11
|3,101萬
|-65%
|9%
西勝(3625-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子零組件製造業。電池製造業。電腦及週邊設備製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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