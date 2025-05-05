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鉅亨速報

營收速報 - 西勝(3625)4月營收4,036萬元年增率高達55.74％

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 16:16


西勝(3625-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣4,036萬元，年增率55.74%，月增率0.68%。

今年1-4月累計營收為1.45億元，累計年增率-32.14%。

最新價為14.05元，近5日股價上漲12.12%，相關電腦及週設類指數上漲6.02%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+353 張
  • 外資買賣超：+354 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 4,036萬 56% 1%
25/3 4,009萬 -1% 28%
25/2 3,124萬 -44% -7%
25/1 3,366萬 -63% 63%
24/12 2,068萬 -82% -33%
24/11 3,101萬 -65% 9%

西勝(3625-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子零組件製造業。電池製造業。電腦及週邊設備製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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