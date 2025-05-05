營收速報 - 海悅(2348)4月營收7.93億元年增率高達54.75％
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 16:16
今年1-4月累計營收為24.41億元，累計年增率-12.5%。
最新價為123.5元，近5日股價上漲2.92%，相關其 他上漲2.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+335 張
- 外資買賣超：+223 張
- 投信買賣超：+129 張
- 自營商買賣超：-17 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|7.93億
|55%
|-14%
|25/3
|9.23億
|66%
|305%
|25/2
|2.28億
|-68%
|-54%
|25/1
|4.97億
|-51%
|9%
|24/12
|4.55億
|-85%
|-57%
|24/11
|10.54億
|91%
|-61%
海悅(2348-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為不動產代銷及仲介、廣告服務、管理顧問、住宅及大樓開發租售。國際貿易業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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