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鉅亨速報

營收速報 - 海悅(2348)4月營收7.93億元年增率高達54.75％

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 16:16


海悅(2348-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣7.93億元，年增率54.75%，月增率-14.13%。

今年1-4月累計營收為24.41億元，累計年增率-12.5%。

最新價為123.5元，近5日股價上漲2.92%，相關其 他上漲2.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+335 張
  • 外資買賣超：+223 張
  • 投信買賣超：+129 張
  • 自營商買賣超：-17 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 7.93億 55% -14%
25/3 9.23億 66% 305%
25/2 2.28億 -68% -54%
25/1 4.97億 -51% 9%
24/12 4.55億 -85% -57%
24/11 10.54億 91% -61%

海悅(2348-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為不動產代銷及仲介、廣告服務、管理顧問、住宅及大樓開發租售。國際貿易業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報4月營收海悅

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