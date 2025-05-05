聯亞受惠矽光子出貨放量 4月營收年增79.35%

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-05 17:47

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光通訊廠聯亞 (3081-TW) 今 (5) 日公布 4 月營收 1.83 億元 、月增 1.23%、年增 79.35%，總計今年前 4 月累計營收為 6.38 億元、年增 49.66%，公司表示，４月營收表現看起來還不錯，主要是受惠於矽光子 (CPO) 產品的出貨強勁所致。

聯亞在上周在法說會上表示，光通訊在第 1 季為傳統淡季，第 2 季受惠於 CPO 產品需求續強，營收有望明顯增加，預期第 2 季較 2021 年同期的 5.4 億元相當，意即季增 2 成左右。也為了因應市場的強勁需求，聯亞今年將新增 3 家以上矽光量產客戶，擴充後段產能、並與第 2 家測試代工廠合作，預估 6 月中旬後出貨量將快速攀升。

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對近期台幣急升，是否影響聯亞的出口表現? 聯亞表示，影響在所難免，但因匯率是一直變動，目前公司用的匯率，仍以海關公告的 5 月上旬時匯率為主，沒有及時反應這 2 天台幣的急升。

聯亞並指出，公司經營這麼多年來，也不是沒有遇過台幣升值到 27-28 元左右的狀況，基本上都有做好避險的工作，隨著矽光產品在出貨量逐步看好，公司獲利應可抵銷因匯兌帶來的風險。