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鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估上修至4.94元，預估目標價為47元

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 08:11


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.9元上修至4.94元，其中最高估值5.7元，最低估值3.78元，預估目標價為47元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值5.7(5.7)4.52
最低值3.78(3.78)3.6
平均值4.87(4.85)4.22
中位數4.94(4.9)4.38

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值224,409,990222,997,670
最低值216,734,000208,754,000
平均值219,800,940215,317,920
中位數218,079,000214,760,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS5.374.011.341.31
營業收入
(單位：新台幣千元)		221,009,028200,356,523138,068,607103,872,359

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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