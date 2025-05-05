鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估上修至4.94元，預估目標價為47元
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 08:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.9元上修至4.94元，其中最高估值5.7元，最低估值3.78元，預估目標價為47元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|5.7(5.7)
|4.52
|最低值
|3.78(3.78)
|3.6
|平均值
|4.87(4.85)
|4.22
|中位數
|4.94(4.9)
|4.38
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|224,409,990
|222,997,670
|最低值
|216,734,000
|208,754,000
|平均值
|219,800,940
|215,317,920
|中位數
|218,079,000
|214,760,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|5.37
|4.01
|1.34
|1.31
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|221,009,028
|200,356,523
|138,068,607
|103,872,359
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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