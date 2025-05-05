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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估下修至8.64元，預估目標價為138元

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 08:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對中磊(5388-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.78元下修至8.64元，其中最高估值9.19元，最低估值8.16元，預估目標價為138元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值9.19(9.19)10.88
最低值8.16(8.16)10.56
平均值8.7(8.72)10.72
中位數8.64(8.78)10.72

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值62,913,00074,137,000
最低值58,555,00068,951,000
平均值61,016,60071,544,000
中位數61,381,00071,544,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.749.177.573.44
營業收入
(單位：新台幣千元)		56,788,76262,584,49364,573,72043,899,508

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5388/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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