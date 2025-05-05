台幣狂升有利食品廠成本控制 類股獲買盤追捧大漲5%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-05 11:32

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新台幣匯率在 5 月 2 日大幅升值 9.53 角、在今 (5) 日早盤更升值 1.3 角突破 1 美元兌換 30 元台幣大關，早盤市場資金轉向內需的食品、餐飲及營建等族群，其中食品股更一舉大漲逾 5%，占大盤成交達升至 1.3%，以受惠最明顯的大宗物資相關股強勢表現，卜蜂 (1215-TW)、統一 (1216-TW) 股價攀高，大成 (1210-TW) 一度攻漲停。

而統一股價盤中一度上漲 4.48%，油脂廠大統益 (1232-TW) 更上漲逾 6.5%，最高達 165.5 元。

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