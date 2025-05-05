search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

台幣狂升有利食品廠成本控制 類股獲買盤追捧大漲5%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-05 11:32

cover image of news article
台幣狂升有利食品類股成本控制 族群獲資金挹注大漲5%。(鉅亨網記者張欽發攝)

新台幣匯率在 5 月 2 日大幅升值 9.53 角、在今 (5) 日早盤更升值 1.3 角突破 1 美元兌換 30 元台幣大關，早盤市場資金轉向內需的食品、餐飲及營建等族群，其中食品股更一舉大漲逾 5%，占大盤成交達升至 1.3%，以受惠最明顯的大宗物資相關股強勢表現，卜蜂 (1215-TW)、統一 (1216-TW) 股價攀高，大成 (1210-TW) 一度攻漲停。

而統一股價盤中一度上漲 4.48%，油脂廠大統益 (1232-TW) 更上漲逾 6.5%，最高達 165.5 元。


2025 年以來，新台幣對美元匯率累計已升值 1 成，直接對購入黃豆、玉米、小麥的大宗物資業者形成成本的下降效果，同時，在台灣市場豬價穩定、雞隻價格走揚之下，對一條龍飼養業者形成有利的獲利挹注效果，尤其對卜蜂、大成及福壽 (1210-TW) 等積極開發並擴大家庭即食產品的業者更爲有利。

而以進口黃豆爲主要原物的中華食品 (4205-TW) 股價表現上，今天也呈現價量齊揚的走勢，盤中大漲 4.7%。

文章標籤

統一食品大宗物資卜蜂

相關行情

台股首頁我要存股
卜蜂103.5+2.48%
統一81.1+3.84%
大成62.9+5.36%
大統益163+6.54%
中華食93.8+2.51%
美元/台幣29.952-3.58%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

中弱短強
統一

56%

勝率

#上升三法

中弱短強
統一

56%

勝率

#偏強機會股

中弱短強
統一

56%

勝率
中強短弱
大成

63.64%

勝率

#波段上揚股

中弱短強
統一

56%

勝率
中強短弱
大成

63.64%

勝率

#指標剛突破

中強短弱
大成

63.64%

勝率

延伸閱讀



Empty