台幣狂升有利食品廠成本控制 類股獲買盤追捧大漲5%
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-05 11:32
新台幣匯率在 5 月 2 日大幅升值 9.53 角、在今 (5) 日早盤更升值 1.3 角突破 1 美元兌換 30 元台幣大關，早盤市場資金轉向內需的食品、餐飲及營建等族群，其中食品股更一舉大漲逾 5%，占大盤成交達升至 1.3%，以受惠最明顯的大宗物資相關股強勢表現，卜蜂 (1215-TW)、統一 (1216-TW) 股價攀高，大成 (1210-TW) 一度攻漲停。
而統一股價盤中一度上漲 4.48%，油脂廠大統益 (1232-TW) 更上漲逾 6.5%，最高達 165.5 元。
2025 年以來，新台幣對美元匯率累計已升值 1 成，直接對購入黃豆、玉米、小麥的大宗物資業者形成成本的下降效果，同時，在台灣市場豬價穩定、雞隻價格走揚之下，對一條龍飼養業者形成有利的獲利挹注效果，尤其對卜蜂、大成及福壽 (1210-TW) 等積極開發並擴大家庭即食產品的業者更爲有利。
而以進口黃豆爲主要原物的中華食品 (4205-TW) 股價表現上，今天也呈現價量齊揚的走勢，盤中大漲 4.7%。
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