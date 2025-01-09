銷售旺 食品股王德麥2024年12月/Q4/全年營收同刷新歷史新高

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德麥持續調整產品銷售組合，聚焦流行商品的販售，冀進一步提高產品銷量、降低生產成本，也持續提升在中國的產能，對中國及馬來西亞的市場成長看好。

德麥在東南亞地區的市場開發上，以馬來西亞為發展重點，2017 年開始就呈現雙位數成長。至於在中國大陸市場的布局，中國大陸成長最大區域預期仍在上海，會增加資源投入，2024 年重點產品是包括日本麵粉及乳品都等高單價產品對業績成長貢獻愈來愈多。