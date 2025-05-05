德日美系豪車爭相抱團！陸自駕巨頭Momenta攜手Uber劍指全球 明年Robotaxi登陸歐洲
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-05 13:20
中國自駕技術公司 Momenta 上周六 (3 日) 與美國叫車巨頭 Uber 共同宣布達成策略合作，雙方計畫將自駕車輛引入 Uber 全球平台，重點佈局美中以外的國際市場。根據協議，首批搭載 Momenta 無人駕駛計程車 (Robotaxi) 技術的車輛預計於 2026 年初在歐洲投入試運營，這標誌著 Momenta 全球化戰略邁出關鍵一步。
Momenta 執行長曹旭東稱此次跟 Uber 合作為「實現全球規模化自動駕駛的重要里程碑」，其核心是將 Robotaxi 技術與量產車平台深度融合，透過 Uber 的出行網路觸及更廣泛的用戶群體。
儘管雙方合作細節尚未完全披露，但消息人士透露，雙方合作將聚焦於技術整合，而非硬體製造，暫未涉及具體車型選擇或車廠合作夥伴。
值得注意的是，Momenta 曾在 4 月 24 日宣布即將推出業界首個前裝量產 Robotaxi，並打算在今年底啟動試運營，但當時也未明確技術落地路徑。
專家分析指出，此次與 Uber 的合作有望加速其量產進程，尤其是在複雜城市場景下的技術驗證。
在目前自駕技術分級標準中，L4 被視為 Robotaxi 的進入門檻，而跟據國際自動機工程師學會 (SAE) 定義的 L0-L5 等級中，L3 級仍屬有條件自動化，需人類駕駛隨時接手。
Momenta 選擇跳過 L3 直接衝擊 L4，與其「一個飛輪兩條腿」策略密切相關，也就是一方面透過量產車收集真實道路數據，另一方面利用 Robotaxi 場景反哺育技術迭代，形成數據循環。這種模式與 Waymo 等企業「一步到位」的純 Robotaxi 路線形成差異化競爭，後者目前已部署近千輛自駕測試車。
在實現商業化方面，Momenta 展現出強勁動能，去年合作量產車款數量從 2023 年的 8 款激增至 26 款，累計覆蓋逾 130 款，預計今年 5 月搭載量將突破 30 萬輛。
Momenta 合作車商名單涵蓋德系三大豪華品牌賓士、奧迪跟 BMW、日系三強豐田、本田與日產以及本土龍頭比亞迪、上汽等，在 2025 上海車展期間，Momenta 與通用別克、一汽豐田等六家車廠密集簽約。
這種「中國速度」令業界矚目，因一般供應商需要 5 年才能進入國際車廠供應鏈，而 Momenta 憑藉飛輪大模型 5.0 技術，僅用 3 至 6 個月即可完成新車款輔助駕駛方案適配，且方案針對中國複雜路況深度優化，成功助力合資品牌突破智能化瓶頸。
此外，Momenta 技術實力帶來的品牌溢價正改變市場格局。
根據中國工信部數據，去年上半年中國 L2 級以上輔助駕駛新車滲透率達 55.7%，但合資品牌佔比不到 15%。Momenta 的介入使奧迪 AUDI、凱迪拉克等品牌得以快速建構智慧駕駛能力，其共同開發的「德系電動豪華 + 飛輪大模型」方案被視為豪華車智慧駕駛新標竿。
上汽通用總經理盧曉表示，與 Momenta 的合作讓別克品牌「一步邁入輔助駕駛第一梯隊」，別克新車搭載的城區輔助駕駛系統將成為今年下半年重要賣點。
在自駕賽道，Momenta 正從技術供應商轉向生態建構者。該公司「資料飛輪」策略透過量產車與 Robotaxi 的雙向資料流動，持續優化端對端模型。
曹旭東透露，今年下半年推出的 R6 大模型引入強化學習機制，讓系統能在模擬環境中自主探索駕駛行為，預期安全性能超越人類駕駛。這一技術自信源自於嚴苛的安全標準，每個新版本需完成上億公里模擬測試，相當於 1 萬年駕駛經驗及百萬公里實路測試，確保故障率低於業界平均兩個數量級。
全球化佈局方面，Momenta 的無圖智駕方案已涵蓋歐洲、中東等市場，與 Uber 的合作則瞄準歐美核心出行場景。專家認為，此次合作不僅為 Momenta 開啟海外市場通道，更可能重塑全球自駕競爭格局。
中國電動車百人會報告顯示，Momenta 城市 NOA 搭載量已佔獨立供應商半壁江山，曹旭東預測到 2027 年產業將完成洗牌，最終存活企業可能僅剩 2-3 家，而中國廠商可望佔兩席。
Momenta 的全球擴張正進入加速期，從上海車展期間跟 6 家車廠集中簽約，到與 Uber 共建國際出行生態，這家成立僅數年的新創公司正以技術輸出者的身份重建汽車產業智慧化版圖，其發展軌跡不僅折射出中國智駕技術的突圍路徑，也預示著全球出行市場即將迎來的深刻變革。
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