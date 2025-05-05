德日美系豪車爭相抱團！陸自駕巨頭Momenta攜手Uber劍指全球 明年Robotaxi登陸歐洲

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-05 13:20

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中國自駕技術公司 Momenta 上周六 (3 日) 與美國叫車巨頭 Uber 共同宣布達成策略合作，雙方計畫將自駕車輛引入 Uber 全球平台，重點佈局美中以外的國際市場。根據協議，首批搭載 Momenta 無人駕駛計程車 (Robotaxi) 技術的車輛預計於 2026 年初在歐洲投入試運營，這標誌著 Momenta 全球化戰略邁出關鍵一步。

Momenta 執行長曹旭東稱此次跟 Uber 合作為「實現全球規模化自動駕駛的重要里程碑」，其核心是將 Robotaxi 技術與量產車平台深度融合，透過 Uber 的出行網路觸及更廣泛的用戶群體。

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儘管雙方合作細節尚未完全披露，但消息人士透露，雙方合作將聚焦於技術整合，而非硬體製造，暫未涉及具體車型選擇或車廠合作夥伴。

值得注意的是，Momenta 曾在 4 月 24 日宣布即將推出業界首個前裝量產 Robotaxi，並打算在今年底啟動試運營，但當時也未明確技術落地路徑。

專家分析指出，此次與 Uber 的合作有望加速其量產進程，尤其是在複雜城市場景下的技術驗證。

在目前自駕技術分級標準中，L4 被視為 Robotaxi 的進入門檻，而跟據國際自動機工程師學會 (SAE) 定義的 L0-L5 等級中，L3 級仍屬有條件自動化，需人類駕駛隨時接手。

Momenta 選擇跳過 L3 直接衝擊 L4，與其「一個飛輪兩條腿」策略密切相關，也就是一方面透過量產車收集真實道路數據，另一方面利用 Robotaxi 場景反哺育技術迭代，形成數據循環。這種模式與 Waymo 等企業「一步到位」的純 Robotaxi 路線形成差異化競爭，後者目前已部署近千輛自駕測試車。

在實現商業化方面，Momenta 展現出強勁動能，去年合作量產車款數量從 2023 年的 8 款激增至 26 款，累計覆蓋逾 130 款，預計今年 5 月搭載量將突破 30 萬輛。

Momenta 合作車商名單涵蓋德系三大豪華品牌賓士、奧迪跟 BMW、日系三強豐田、本田與日產以及本土龍頭比亞迪、上汽等，在 2025 上海車展期間，Momenta 與通用別克、一汽豐田等六家車廠密集簽約。

這種「中國速度」令業界矚目，因一般供應商需要 5 年才能進入國際車廠供應鏈，而 Momenta 憑藉飛輪大模型 5.0 技術，僅用 3 至 6 個月即可完成新車款輔助駕駛方案適配，且方案針對中國複雜路況深度優化，成功助力合資品牌突破智能化瓶頸。

此外，Momenta 技術實力帶來的品牌溢價正改變市場格局。

根據中國工信部數據，去年上半年中國 L2 級以上輔助駕駛新車滲透率達 55.7%，但合資品牌佔比不到 15%。Momenta 的介入使奧迪 AUDI、凱迪拉克等品牌得以快速建構智慧駕駛能力，其共同開發的「德系電動豪華 + 飛輪大模型」方案被視為豪華車智慧駕駛新標竿。

上汽通用總經理盧曉表示，與 Momenta 的合作讓別克品牌「一步邁入輔助駕駛第一梯隊」，別克新車搭載的城區輔助駕駛系統將成為今年下半年重要賣點。

在自駕賽道，Momenta 正從技術供應商轉向生態建構者。該公司「資料飛輪」策略透過量產車與 Robotaxi 的雙向資料流動，持續優化端對端模型。

曹旭東透露，今年下半年推出的 R6 大模型引入強化學習機制，讓系統能在模擬環境中自主探索駕駛行為，預期安全性能超越人類駕駛。這一技術自信源自於嚴苛的安全標準，每個新版本需完成上億公里模擬測試，相當於 1 萬年駕駛經驗及百萬公里實路測試，確保故障率低於業界平均兩個數量級。

全球化佈局方面，Momenta 的無圖智駕方案已涵蓋歐洲、中東等市場，與 Uber 的合作則瞄準歐美核心出行場景。專家認為，此次合作不僅為 Momenta 開啟海外市場通道，更可能重塑全球自駕競爭格局。

中國電動車百人會報告顯示，Momenta 城市 NOA 搭載量已佔獨立供應商半壁江山，曹旭東預測到 2027 年產業將完成洗牌，最終存活企業可能僅剩 2-3 家，而中國廠商可望佔兩席。