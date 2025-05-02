金利食安暫定5/20以每股28元IPO上櫃 5/5起競拍

金利食安產品線中，核心產品冷壓蔬果汁占營收比重高達近 9 成，自有品牌「純在」（Natural Benefits）；此外，公司也透過「品純萃」（Natural Essence）品牌，提供如鱸魚精與美顏飲等機能性產品，持續滿足機能性健康飲食市場的多元需求。

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此外，金利食安也積極開發創新產品線，包括冷萃飲品、冷壓氣泡飲料、益生菌蔬果飲料及植物基蛋白飲料，並針對銀髮族與醫療市場需求推出專屬產品，以拓展不同族群市場。尤其在全球高齡化趨勢下，銀髮族與醫療市場的健康飲品需求大幅提升，相關產品前景與營運動能值得期待。