金利食安暫定5/20以每股28元IPO上櫃 5/5起競拍
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-02 09:50
HPP 冷壓蔬果汁專業食品廠金利食安 (7743-TW) 配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣 2246 張，競拍底價 25 元，最高投標張數 283 張，暫定承銷價 28 元。競拍時間為 5 月 5 日至 7 日，5 月 9 日開標；5 月 8-12 日辦理公開申購，暫定 5 月 20 日掛牌。
金利食安產品線中，核心產品冷壓蔬果汁占營收比重高達近 9 成，自有品牌「純在」（Natural Benefits）；此外，公司也透過「品純萃」（Natural Essence）品牌，提供如鱸魚精與美顏飲等機能性產品，持續滿足機能性健康飲食市場的多元需求。
此外，金利食安也積極開發創新產品線，包括冷萃飲品、冷壓氣泡飲料、益生菌蔬果飲料及植物基蛋白飲料，並針對銀髮族與醫療市場需求推出專屬產品，以拓展不同族群市場。尤其在全球高齡化趨勢下，銀髮族與醫療市場的健康飲品需求大幅提升，相關產品前景與營運動能值得期待。
金利食安產品並獲包括華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 及星宇航空 (2646-TW) 採用，產品類別並由果汁擴充到茶飲，以強調無糖、無添加爲符合目前的市場趨勢；在產品的外銷方面，金利食安強調除美國的市場之外，將開拓美加以及對歐洲市場的銷售。
同時，金利食安在 2024 年營收 6.42 億元，毛利率 33.26%，稅後純益 6171 萬元，每股純益 1.85 元，金利食安 2025 年 1-3 月營收爲 1.2 億元，年增 9.39%。
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