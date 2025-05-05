〈走進中國〉啥體驗？大陸有人在特斯拉車上住3年

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-05 08:00

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張運來常駐深圳灣公園，自我調侃是「車內露營引領者」。

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據《藍鯨新聞》報導，非常規的生活方式引發輿論熱議，有人認為這是一場對抗房價和通勤的「生存實驗」。但張運來自己覺得，這樣更舒適自在。

張運來短暫地「火」了一下，生活節奏並未被打亂，沒有人來驅趕或圍觀，每天醒來看到的深圳灣海景還是一樣開闊。對他而言，這可能是最理想的事。

張運來工作日期間的生活相當規律，幾乎三年如一日。

8:00 從鳥鳴聲中醒來，在公園公共洗手間完成洗漱；

8:45 開車去 12 公里外的公司，車程約半小時；

18:30 下班後在園區吃飯，隨後回公司休息、剪影片；

21:00 驅車去健身房鍛鍊、洗澡；

22:00 避開車流人流回公園，吹吹海風散散步；

0:30 入睡。

車上裝備是一點一點添置起來。張運來有一張 0.6X1.8 公尺的床墊。此外，起居必備的還有 Led 燈、蚊帳、遮光板等。特斯拉的露營模式加上一台小風扇，車內溫度就是相對舒適。

最近他突然成為新聞人物，新添置了一些車載手機支架，用於直播聊天。

車內空間總歸有限，但除了睡覺，其他需求車外都能解決。

張運來的公司位於深圳南山，這裡匯集了大量現代科技企業和完善商業配套。他形容公司園區像一座大學城，幾乎滿足了一切吃喝拉撒需求。

民眾最好奇的問題之一，自然是車居生活的成本。張運來自述每天開銷大概在人民幣 100 元，其中 30 元是車子產生的費用——白天停在公司園區日均 10 元，晚間在深圳灣公園停車費用大概 6、7 塊，加上充電費每天 10 元多；另外 70 塊用於吃飯、健身和洗澡。

張運來選擇常駐深圳灣是因為這裡的公共設施和環境好，充電、停車和用網都很方便。如遇極端天氣，張運來會把車開回園區。

深圳灣公園周邊分布有多個高級住宅區，著名的「深圳灣 1 號」3 月掛牌均價為人民幣 23 萬 / 平。因此，張運來認為，他的車就是行動海景房。「深圳灣 1 號的富貴人家在看風景，而我就在風景中。」